TS – Verso Inter-Milan, da Sanchez a Gagliardini: 3 cambi sicuri per Conte

Archiviato il deludente 0-0 contro l’Udinese, per l’Inter è già tempo di preparare il derby di Coppa Italia in programma martedì sera a San Siro contro il Milan.

In palio c’è un pass per la semifinale, è chiaro che Conte opterà per qualche cambio di formazione, visti anche gli impegni troppo ravvicinati. Come riportato da Tuttosport, Sanchez farà rifiatare uno tra Lukaku e Lautaro lì davanti: molto probabile una maglia da titolare anche per Gagliardini e Darmian a centrocampo.

Da valutare se il turnover sarà ancora più ampio coinvolgendo anche Ranocchia, Kolarov, Sensi e Perisic, che ieri ha steccato contro l’Udinese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<