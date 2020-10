Inter-Milan, le ultime in casa rossonera: Conti ritorna in gruppo, Rebic verso il forfait

Inter-Milan si giocherà nonostante entrambe le squadre abbiano dei calciatori positivi e gli allenatori sono alle prese anche con i calciatori che sono fuori per infortunio. Antonio Conte dovrà tener conto delle assenze di ben sei calciatori positivi al Covid-19, anche se c’è speranza per il rientro di Bastoni, Sensi per squalifica dopo il rosso rimediato contro la Lazio e Vecino ancora fuori per infortunio.

Il Milan, invece, oltre ai due calciatori positivi al Covid-19, Duarte e Gabbia, potrebbe dover fare a meno per il derby contro l’Inter di Ante Rebic che non recupererà dalla lussazione al gomito rimediata contro il Crotone, gara giocata prima della sosta per le Nazionali. Come riporta Milannews.it, dopo aver recuperato anche Ibrahimovic, guarito dal Coronavirus, Pioli potrà contare anche su Andrea Conti che è ritornato ad allenarsi dopo l’infortunio rimediato negli scorsi mesi.

