Inter, tutto esaurito per il derby di Coppa. Toccata quota 50mila contro la Roma

Il calore dei tifosi nerazzurri si fa sentire nel finale di stagione

Risale al febbraio 2020 l'ultimo derby casalingo in cui l' Inter fece registrare il tutto esaurito. Una partita epocale, nella quale la squadra di Antonio Conte - sotto di due reti a zero al termine dei primi 45 minuti - riuscì a capovolgere il risultato finale segnando addirittura quattro gol nella ripresa chiudendo il match sul 4-2. Di mezzo, oltre ad una pandemia che per oltre due anni ha limitato se non addirittura bandito la capienza degli stadi, il club nerazzurro ha ottenuto uno scudetto ed una Supercoppa.

Come scritto sulle pagine di Tuttosport, in vista del derby di martedì 19 aprile San Siro tornerà ad indossare il suo abito migliore. Nella serata in cui Inter e Milan si giocheranno il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, partendo dallo 0-0 dell'andata, il Meazza farà registrare il sold out. Un entusiasmo ritrovato nei tifosi nerazzurri probabilmente grazie alla striscia di due vittorie consecutive che ha rilanciato la squadra di Simone Inzaghi come favorita per lo scudetto e che, nel weekend del ponte del 25 aprile, porterà oltre 50mila tifosi ad assistere ad Inter-Roma a fronte dei biglietti già venduti. A seconda del passaggio o meno del turno in Conference League dei giallorossi, il match verrà giocato tra sabato 23 e domenica 24.