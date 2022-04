Verso Spezia-Inter, scatta l’ora Gosens: Inzaghi pensa al turnover

L'esterno tedesco giocherà la sua prima gara dal primo minuto

Sta per arrivare finalmente il momento di Robing Gosens. L'esterno tedesco viaggia verso un posto dal primo minuto in vista della trasferta di venerdì contro lo Spezia. L'ex Atalanta, arrivato all' Inter durante l'ultimo mercato di riparazione, in maglia interista ha collezionato fino a questo momento cinque presenze, di cui nessuna ancora da titolare. Rientrando da un infortunio piuttosto serio, lo staff di Inzaghi nei suoi confronti ha riservato la massima cautela.

Dopo averlo sottoposto ad una preparazione atletica vera e propria, i parametri fisici di Gosens sembrano essere tornati alla normalità. Per questo motivo Inzaghi avrebbe deciso, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, di lanciarlo nella mischia dal 1' contro lo Spezia. Turnover che potrebbe portare ancora una volta D'Ambrosio in difesa al posto di de Vrij e Darmian sulla corsia di destra per Dumfries. Da sciogliere il ballottaggio Dimarco-Bastoni per completare il terzetto con Skriniar, mentre in avanti col ritorno di Lautaro Martinez dalla squalifica potrebbe riposare Dzeko, con la seconda di fila da titolare per Correa.