CdS – Inter, piano di Marotta per tenere Lautaro: pronti due colpi da Madrid

Il club nerazzurro starebbe preparando una strategia conservativa

Antonio Siragusano

A quanto pare, la prossima - almeno sul mercato - non sarà ancora un'estate semplice per l'Inter. Al club nerazzurro non verranno richiesti gli stessi sacrifici di un anno fa, ma la dirigenza potrebbe comunque aver bisogno di far registrare un saldo positivo da 60/70 milioni di euro e soprattutto un taglio degli ingaggi del 10/15% rispetto agli attuali stipendi. Scenario che potrebbe dunque portare all'addio di un big, da molti già indicato nel nome di Lautaro Martinez.

Come spiegato però questa mattina sulla pagine del Corriere dello Sport, Marotta vorrebbe evitare di sacrificare anche l'argentino dopo aver dovuto già rinunciare quasi un anno fa ad Hakimi e Lukaku. E' vero che l'addio del Toro - quotato sui 70/80 milioni di euro - sbloccherebbe l'arrivo di Scamacca, ma allo stesso tempo in pochi in questo momento sarebbero disposti ad azzardare una mossa simile. Così, ecco che la dirigenza nerazzurra avrebbe studiato un piano alternativo.

Ovviamente in uscita qualcosa dovrà essere fatto, per raggiungere la quota prefissata per far respirare le casse nerazzurre, ma coi giusti interventi in entrata l'Inter potrebbe evitare di sacrificare Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano romano il club nerazzurro potrebbe tenersi stretto l'argentino ed investire su profili a costo zero oppure in prestito. Belotti appartiene ad esempio alla prima categoria, mentre Luka Jovic del Real Madrid alla seconda.

Non è un caso se Piero Ausilio si trova attualmente nella capitale spagnola, dopo aver visto il big match tra Real e Chelsea di ieri sera, oggi toccherà ad Atletico-Manchester City. Non solo il centravanti serbo sul taccuino del ds nerazzurro, che in casa blanca starebbe sondando anche il profilo di Dani Ceballos, subentrato ieri sera negli ultimi minuti del match di Champions League e possibile vice Brozovic a condizioni molto agevolate.