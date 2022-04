Inter-Milan, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi riserva due maxi sorprese

Le scelte di Inzaghi e Pioli

Inter e Milan si affrontano questa sera per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In palio non solo l'accesso alla finale, ma anche la possibilità di dare una "mazzata morale" all'avversario in chiave Scudetto. Ecco le formazioni ufficiali mandate in campo da Inzaghi e Pioli: