Inter-Milan, Marotta: “Estate di sacrifici? Abbiamo una sola certezza”

Le parole del dirigente nerazzurro

A pochi minuti dal fischio di inizio del Derby tra Inter e Milan valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole: "E' un test importante per la crescita di questa squadra e sono contento che l'affluenza sia stata numerosa. Questo trofeo ci manca da undici anni, è giusto cercare di riconquistarlo. Se può influenzare il campionato? Assolutamente no, credo che entrambe lotteranno fino alla fine per conquistare lo scudetto, al di là del risultato di stasera".