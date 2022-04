Inter-Milan, le PAGELLE LIVE della semifinale di Coppa Italia

I voti dei calciatori nerazzurri

Pietro Magnani

HANDANOVIC 7 - Bravissimo e attento su una sponda pericolosa ad uscire con il giusto tempismo per aiutare Skriniar sul rapidissimo Leao. Bravo e attento anche su un grande tiro da fuori di Saelemaekers, un po' addormentato di riflesso su una progressione di Hernandez salvata sulla linea da Perisic.

SKRINIAR 7 - Ha dalle sue parti Leao che con la sua rapidità è una mina vagante. Va in affanno nei primissimi minuti ma poi come al solito si salva con il suo senso della posizione, bloccando a ripetizione Leao e Tonali. Salva poi un goal praticamente fatto su Hernandez con l'aiuto di Perisic e gioca sempre bene d'anticipo.

DE VRIJ 6 - Va in difficoltà quasi sempre sulle palle alte contro Giroud.

BASTONI 6,5 - Parte molto bene, attento in difesa e propositivo in avanti.

DARMIAN 6,5 - Cancella la perplessità sul suo impiego dal primo minuto pennellando il cross per l'1 a 0 di Lautaro. Si concentra poi molto più sulla fase difensiva rispetto a quella offensiva. Soffre tremendamente gli spunti di Leao sulla fascia in avvio, poi si riprende alla distanza e regge l'urto.

BARELLA 6,5 - Parte quasi da ala aggiunta, spinge più lui di Darmian in avvio continuando a supportare la manovra sulla fascia destra. Soffre un po' i break di Tonali, ma a sua volta regala grandi strappi per far ripartire i nerazzurri.

BROZOVIC 7 - Tiene bene le redini della manovra, rendendosi anche pericoloso con un paio di affondi. Monumentale nelle chiusure quando il Milan rischia la superiorità numerica. In ripartenza.

CALHANOGLU 5 - Parte un po' contratto, forse la grande voglia di fare contro la sua ex squadra lo frena un po' nel rendimento. Il meno brillante in mezzo al campo, anche da fermo non riesce ad essere preciso e incisivo come al solito. Lotta ma sembra in difficoltà, sia fisicamente che tecnicamente, perde un numero estremamente alto di palloni e si fa saltare con facilità.

PERISIC 7 - Molto meno propositivo del solito, l'Inter dalle sue parti si vede molto poco e lui non si mette molto in evidenza. Fondamentale in difesa quando salva un goal praticamente fatto sulla riga di porta. Cresce alla distanza come successo anche con lo Spezia. Nel finale di primo tempo mette in croce la fascia destra del Milan.

LAUTARO 8 - Parte con voglia incredibile e si vede: dopo solo 4 minuti segna un goal meraviglioso al volo su cross di Darmian. Difende palloni da centravanti di peso e cerca spesso il fraseggio e lo scambio coi compagni. Meraviglioso anche il cucchiaio del 2 a 0 sulla palla di Correa. Primo tempo da giocatore totale, da campione vero.

CORREA 6,5 - Tutta la squadra nella trequarti offensiva gira bene, ma lui è un fantasma. Ha il merito di fare ammonire Hernandez che gli fa un fallo "sull'arancione" andante. Sublime poi la palla filtrante per il 2 a 0 di Lautaro Martinez.

INZAGHI 6,5 - L'Inter parte bene ma poi dopo il vantaggio rincula progressivamente e va in netta difficoltà sul'1 contro 1 e sul pressing del Milan.