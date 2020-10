Inter-Milan, Hernandez accende il derby: “Possiamo vincere! Hakimi? Non lo farò passare”

Theo Hernandez, terzino francese del Milan, non si nasconde. L’ex Real Madrid si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per presentare il derby in programma tra una settimana contro l’Inter e lanciare una sfida all’ex compagno Hakimi.

Ecco le sue parole: “Possiamo vincere. Ora abbiamo una squadra di ottimo livello, c’è un grande gruppo, un gruppo vero. La tifoseria è con noi. C’è tutto per vincere”.

Il recupero di Ibra: “È fondamentale. Da quando è arrivato, è cambiato tutto. Ci aiuta, ci parla, ci sostiene, uno per uno. Un leader vero. Siamo felici che sia di nuovo con noi”.

La sfida contro Hakimi: “L’ho avuto come compagno, so bene chi è e cosa può fare, è un grandissimo giocatore. Ma io darò tutto perché non faccia nulla. Non lo farò passare. So quanto conta”.

