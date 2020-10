Conte a caccia di un esterno: nuovo assalto ad Alonso e Palmieri? Ma occhio alle sorprese

Assalto rimandato a gennaio? Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare alla carica tra due mesi per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

La volontà è quella di accontentare Conte e regalare un nuovo rinforzo sulla batteria degli esterni. Dopo i tentativi non andati a buon fine con il Chelsea nell’ultima sessione di mercato, Marotta potrebbe riprovarci. Infatti i due esterni dei Blues rimangono in cima alla lista degli obiettivi nerazzurri.

Il titolare per Lampard resta Chilwell e a gennaio uno fra Alonso ed Emerson potrebbe essere davvero in uscita a prezzo di saldo. Ma non sono da escludere nomi a sorpresa.

