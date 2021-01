Verso Inter-Milan, Pioli perde i pezzi: infortunio per Kalulu, l’esito degli esami

Oltre a Gigio Donnarumma squalificato, Stefano Pioli perde un altro pezzo in vista del derby di Coppa Italia in programma martedì sera a San Siro. Al 12esimo minuto del secondo tempo della gara contro l’Atalanta, infatti, Pierre Kalulu è stato costretto a lasciare il campo in barella e cedere il suo posto a Musacchio. A seguito di un colpo duro subito da Hateboer, il francese classe 2000 ha accusato infatti un problema fisico.

Come riportato dall’ANSA, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Kalulu hanno evidenziato un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome. Un problema non estremamente grave, ma che difficilmente gli permetterà di recuperare nel giro di soli due giorni per essere disponibile martedì.

