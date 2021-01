Marcos Paulo, niente Serie A: l’Atletico Madrid brucia la concorrenza e se lo assicura

Altro colpo di mercato giovane e di prospettiva per l’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone, scrive infatti Calciomercato.com, sembra essersi assicurata Marcos Paulo, talento classe 2001 della Fluminense. I Colchoneros, nonostante il contratto del brasiliano fosse in scadenza, avrebbero deciso di pagare un indennizzo da 4,5 milioni di euro per assicurarselo e bruciare la concorrenza.

In Serie A si erano interessate a Marcos Paulo in primis il Torino, ma in seguito, soprattutto, l’Inter. Niente Italia, però: nel futuro del 20enne sembra esserci la Liga spagnola. 11 gol e 10 assist il bottino complessivo messo insieme in 64 presenze con la maglia della Fluminense.

