Maicon, ritorno agrodolce: Sona sconfitto nella gara di esordio

Sognava certamente un ritorno sui campi italiani, per quanto di Serie D, differente Maicon, ex leggendario terzino destro dell‘Inter. ‘Il Colosso’ infatti non è riuscito a incidere nella sua gara di esordio con la maglia del Sona Calcio.

Nella partita odierna infatti, la prima della sua nuova avventura italiana, ha indossato di nuovo la sua storica maglia numero 13, ma ad avere la meglio sono stati gli avversari del Ponte San Pietro, uscendo sconfitti per 1 a 0. Un passo falso che non mina comunque l’interesse destato dall’approdo di Maicon nel piccolo comune veneto. Certamente ci saranno le occasioni per togliersi un po’ di ruggine di dosso e tornare a fare la differenza.

