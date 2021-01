Udinese-Inter, Vidal perde il duello con De Paul: i quotidiani non lo perdonano

Dopo la sua miglior partita della stagione contro la Juventus, Arturo Vidal è stato senz’altro tra i peggiori nel match pareggiato ieri pomeriggio dall’Inter contro l’Udinese. Lo scontro sudamericano a centrocampo è stato nettamente vinto da Rodrigo De Paul, che sul piano della corsa e della resistenza ha dimostrato di averne di più rispetto al cileno. Per questo motivo, nei voti e nei giudizi dei principali quotidiani sportivi italiani questa mattina non è stata assegnata alcuna sufficienza alla prestazione di Vidal. Scopriamo le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Duello sudamericano con De Paul, l’argentino gioca a tutto campo mentre lui rimane in zona. Sembra stanco, reagisce poco alle partenze altrui. Si infuria per il cambio.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Dopo due gol di fila, non trova il terzo. Prova sotto ritmo e finisce troppo presto la benzina. Non convince ed esce arrabbiato.

TUTTOSPORT 5.5 – Si sbatte, ma non incide come vorrebbe. Quando esce, si infuria per la frustrazione dovuta all’essersi reso conto di una prestazione non all’altezza.

PASSIONE INTER 5.5 – Non sembra la sua partita. In fase difensiva mette l’elmetto e dà battaglia, ma in quella offensiva litiga spesso con il pallone e non riesce mai a trovare l’inserimento giusto.

