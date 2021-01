Udinese-Inter, Lukaku servito male dai compagni: ma è già la quarta partita senza gol

Contro una squadra particolarmente raccolta tra centrocampo e difesa come l’Udinese, la difficoltà per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku era senz’altro notevole. I due attaccanti dell’Inter, che non stanno vivendo un grande momento di forma, non hanno però offerto alla squadra soluzioni alternative. Il centravanti belga, servito ad ogni azione dai compagni, ha cercato di aiutare con le sue sponde a rendere più fluida la manovra corale, ma una volta arrivati negli ultimi metri non ha quasi mai ricevuto un pallone giocabile. Le troppe imprecisioni della squadra hanno così condizionato anche il giudizio dei principali quotidiani sportivi nei suoi confronti. Scopriamo i voti assegnati a Lukaku:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Solita presenza marmorea, cerca di regolare il traffico d’attacco spalle alla porta però non gli riesce altro. Nessun tiro e parecchia fatica nella ripresa.

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – Tante sponde e un solo tiro respinto. Viene spesso cercato e si batte con coraggio però non sfonda e ora le gare in campionato senza reti sono 4 di fila.

TUTTOSPORT 5.5 – Non gli danno un pallone buono che sia uno neanche per sbaglio. E dire che, un paio di volte, i suoi movimenti erano stati perfetti.

PASSIONE INTER 5 – Non ha mai occasione di rendersi pericoloso. Prova ad aiutare tutti i compagni con sponde e protezioni della palla, ma è anche più impreciso del solito.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<