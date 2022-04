Inter-Milan, Lautaro: “Lavoriamo per queste finali. Scudetto? Siamo tranquilli”

Le dichiarazioni del centravanti argentino al triplice fischio

Pochi minuti dopo il termine del derby di ritorno di Coppa Italia, vinto dall' Inter per 3-0 sul Milan, l'autore della doppietta Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Mediaset, analizzando la partita appena conclusa e la sua prestazione super. Queste le parole del centravanti argentino: "Sono contento perché giochiamo un'altra finale, lavoriamo per portare l'Inter in alto. La gente è contenta".

Sulla doppietta realizzata: "C'erano mia madre mio padre, mia figlia e mia moglie. Non posso chiedere di più, questa vittoria è per loro che mi sostengono sempre per non farmi cadere. I tifosi? Li ringrazio sempre, ci sono parole che non mi sono piaciute, ma io rispetto sempre questa maglia, hanno sempre avuto fiducia dal club. Scudetto? Siamo tranquilli, sappiamo che abbiamo perso dei punti importanti, ma dobbiamo pensare di partita in partita".