Protagonista in campo con l’assist per Dimarco, Lautaro Martinez non è riuscito ancora a trovare il primo gol stagionale nel derby Inter-Milan. Una situazione pesante anche per lo stesso capitano nerazzurro, come ammesso ai microfoni di DAZN al termine della gara.

Queste le sue parole:

RESPONSABILITÀ – “Sicuramente non abbiamo fatto una gara come l’avevamo preparata. Non abbiamo approcciato bene la gara già nel primo tempo. Secondo tempo meglio, ma anche lì male all’inizio. Dobbiamo migliorare tantissimo. Abbassare la testa e pedalare. Lavorare, lavorare, lavorare per alzare il livello. Io per primo. Mi assumo la responsabilità come capitano della squadra. Mi sento la responsabilità addosso, so che non sto facendo il lavoro dell’anno scorso. Capita, ma sarò il primo a lavorare zitto per aiutare la squadra”.

RITARDO DI CONDIZIONE – “Io cerco sempre di lavorare anche quando le cose vanno bene. Quando ti senti in ritardo, come mi sento, cerco di lavorare il doppio per aiutare la squadra, come sempre da quando sono all’Inter”.