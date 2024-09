Gazzetta mette sotto accusa l’Inter: “Un FLOP in questa stagione”

La sconfitta nel derby non è mai un evento facilmente accettabile, specie quando hai favori del pronostico dalla tua parte, come è successo ieri all’Inter. Il Milan ha vinto 2-1 in modo meritato, come sottolineato anche da Inzaghi nel post-partita, al termine di una prestazione molto deludente della sua squadra.

E le critiche del giorno dopo non mancano. In prima fila c’è La Gazzetta dello Sport, che mette sotto accusa soprattutto la difesa dell’Inter, ritenuta un flop. in questo inizio di stagione. Almeno in Serie A, visto lo 0-0 in Champions League contro il Manchester City.

Quello visto ieri sera, e in generale in questo inizio di campionato, non sembra essere lo stesso reparto. Una sofferenza arrivata per colpe proprie, per disattenzioni di quasi tutti, ma anche per il poco aiuto ricevuto dal resto dei compagni.

I numeri in Serie A cominciano a far riflettere: 5 gol subiti in 5 partite, media di uno per gara. Ieri sera, è crollata anche la certezza San Siro, che fin qui aveva permesso ai nerazzurri di mantenere la porta inviolata. Inzaghi dovrà trovare al più presto una soluzione, anche perché i successi dello scorso anno sono passati anche e soprattutto dalla solidità difensiva.