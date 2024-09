Cattive notizie per l’Inter: “Barella è uscito infortunato”

Potrebbe piovere sul bagnato in casa Inter dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata nella gara peggiore possibile: il derby contro il Milan. Oltre al risultato negativo, infatti, i nerazzurri potrebbero dover fare i conti anche con l’infortunio di Nicolò Barella.

Uscito al 74′, il centrocampista nerazzurro è stato sostituito per un problema fisico, come sottolineato dallo stesso Inzaghi e come evidenziato dal ghiaccio sulla gamba in panchina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il lieve infortunio dovrebbe essere un affaticamento muscolare.

Le condizioni di Barella andranno valutate nei prossimi giorni, alla ripresa degli allenamenti. La speranza chiaramente è quella di non dover rinunciare al suo contributo prezioso in un momento delicato della stagione.