“L’ultimo dei colpevoli”: i voti dei giornali al derby di Sommer

Nella serata nera di San Siro, in pochi dell’Inter sono riusciti a salvarsi. I nerazzurri hanno perso il derby 2-1, ma la cosa peggiore è stata la prestazione della squadra, lenta e senza equilibrio per tutti i 90 minuti. Tra i pochi a brillare, c’è sicuramente Yann Sommer.

Il portiere elvetico “è l’ultimo dei colpevoli”, scrive La Gazzetta dello Sport, e le sue parate hanno permesso di mantenere il risultato in equilibrio il più a lungo possibile. Nel secondo tempo, in particolare, “salva più volte l’Inter”, come evidenzia il Corriere dello Sport, con una serie di interventi importanti su Leao e Reijnders.

Questi i voti dei principali quotidiani sportivi alla partita di Yann Sommer:

La Gazzetta dello Sport 7,5 – “Leao è irritante al tiro, ma lui c’è sempre. Respinge anche Morata e Rejinders evitando il peggio. Sui gol è l’ultimo dei colpevoli”.

Corriere dello Sport 7 – “Salva più volte l’Inter nella ripresa, poi non può nulla sull’incornata di Gabbia”.

Tuttosport 7 – “Con un balzo che neanche il miglior Tamberi riesce a tirare fuori dalla porta la fiondata di testa di Leao. Bravissimo pure sul tiro “masticato” (e deviato) di Reijnders e su un diagonale intriso di veleno ancora di Leao”.