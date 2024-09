Lautaro ancora niente gol con l’Inter: “Problema preoccupante”

Non è bastato l’assist a Dimarco per rimettere in piedi il difficoltoso inizio di stagione di Lautaro Martinez. Anche nel derby contro il Milan, il capitano dell’Inter non ha trovato la via del gol, ammettendo lui stesso il momento complicato che sta vivendo.

La Gazzetta dello Sport, in particolare, parla di un problema preoccupante per l’attaccante argentino, portando i numeri a sostegno della propria tesi. Non ci sono solo i dati di questo inizio di stagione a far riflette, ma anche quelli dell’ultima parte dello scorso campionato.

Dallo scorso marzo, Lautaro Martinez ha segnato un solo gol, contro il Frosinone in una gara vinta largamente dai nerazzurri a Scudetto già acquisito. In totale fanno una 1 rete nelle ultime 13 partite con la maglia dell’Inter. Gli impegni estivi con l’Argentina e il piccolo problema fisico avuto ad agosto non aiutano, ma è chiaro che il Toro debba al più presto ritrovare una condizione migliore.