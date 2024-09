Il SEGNALE negativo per l’Inter dopo le sfide con Manchester City e Milan

Reduce da un grande pareggio all’Etihad Stadium contro il Manchester City, l’Inter scesa in campo nel derby con il Milan è parsa una squadra troppo brutta per essere la stessa. I nerazzurri hanno perso 2-1, ma a stupire in negativo è stata la prestazione della squadra soprattutto nel secondo tempo.

Quali possono essere le cause? Difficile pensare che gli uomini di Inzaghi abbiano sottovalutato l’avversario. L’Inter è parsa una squadra stanca e sfilacciata, specie nel secondo tempo, come se le gambe non riuscissero a sostenere lo sforzo fisico e tecnico richiesto da un big match come il derby.

Per La Gazzetta dello Sport, questo potrebbe essere un segnale: ad oggi l’Inter non è pronta per sostenere due big match ravvicinati nel giro di pochi giorni, giocando con il piede sull’acceleratore. E anche i cambi, che dovrebbero permettere alla rosa di avere nuove energie, sono stati quasi o nulla incisivi.

L’opinione di Passione Inter

Perdere contro il Milan è sempre una botta dura da assorbire, ma arrivare a conclusioni affrettate può essere pretestuoso. Inzaghi e la squadra, però, dovranno riflettere per capire cosa è successo ieri in campo. La sconfitta potrebbe anche essere propedeutica per rialzare il livello della concentrazione e lavorare ancora più sodo per arrivare presto alla condizione fisica migliore.