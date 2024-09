Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la brutta sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Queste le sue parole:

MILAN – “Il Milan può competere per lo Scudetto, sono un’ottima squadra. Stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Siamo stati poco squadra, cosa che non ci succede spesso. Abbiamo approcciato male entrambi i tempi, ho provato a cambiare, ma non è cambiata la situazione. Siamo stati poco compatti e abbiamo perso le distanze. Poi abbiamo fatto gli ultimi 25 minuti del primo tempo meglio, ma poi siamo rientrati nel secondo tempo come avevamo approcciato il primo”.

APPROCCIO –“Devo rivedere la gara, però secondo me non eravamo lucidi. Sceglievamo male sia in possesso che in non possesso. I due gol subiti sono la testimonianza, ma ci sono state altre situazioni. Pareggiamo e rientriamo male nel secondo tempo. Dovevamo fare di più, io per primo che sono l’allenatore. Sappiamo l’importanza del derby, ma quello che possiamo fare è lavorare e analizzare. Questa sera non siamo stati squadra come siamo da 3 anni a questa parte”.

PARTICOLARI – “Sono d’accordo che siamo mancati sui particolari. Prendiamo gol da Gabbia su una punizione laterale su un blocco su Lautaro. Al di là dei particolari, è che eravamo un po’ vuoti di testa perché queste cose le facciamo molto meglio. Le sconfitte bruciano, soprattutto in un derby. Cercheremo di lavorare e trarre qualcosa di positivo”.

CAMBI – “I cambi per dare una scossa? Sì, perché avevamo approcciato male entrambi i tempi e ho provato a cambiare. Barella aveva un problemino, ma ho fatto 3 cambi perché il Milan dava la sensazione di fare male, ma è cambiato davvero poco. Oggi non abbiamo dato la sensazione di essere squadra. Questa sconfitta sarà questione di analisi, perché dovevamo fare di più”.

SCONFITTA – “Una sconfitta può farci bene? Dopo la partita pensi quello, ma sono amareggiato perché avevo visto bene e concentrati i ragazzi in questi 2 giorni. Avevamo lavorato bene nel poco tempo che avevamo. Mi dispiace. Analizzeremo e lavoreremo di più perché qualche punto l’abbiamo perso in campionato e questa sconfitta brucia”.