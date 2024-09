Le probabili formazioni di Inter-Milan: pronto il piano B con Dimarco out

L’Inter è pronta a fare l’esordio in Champions League nella super sfida contro il Manchester City, ma nella mente e nei cuori dei tifosi si intravede chiaro il derby contro il Milan. I nerazzurri affronteranno la prima stracittadina con le due stelle sul petto, ma soprattutto si ritroveranno di fronte i rossoneri dopo l’indimenticabile 22 aprile 2024.

Simone Inzaghi ha fatto ricorso al turnover contro il Monza tenendo a riposo per tutta la partita big quali Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi. Le scelte ci dicono che il tecnico piacentino, per sfidare Pep Guardiola e Paulo Fonseca poi, si affiderà ai titolarissimi. Al tempo stesso, però, potrebbe dover fare a meno di Federico Dimarco, vittima di un affaticamento muscolare e in forte dubbio anche per il derby.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Milan: