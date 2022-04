Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Coppa Italia

Le ultimissime sulle possibili scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli

Per la quarta volta in questa stagione, Inter e Milan tornano ad affrontarsi a San Siro. Rispetto a tre precedenti incontri, probabilmente la sfida in programma martedì sera alle 21.00 potrebbe rivelarsi quella più importante: non solo perché varrà l'accesso alla finale di Coppa Italia - dopo lo 0-0 dell'andata - ma perché potrebbe anche indirizzare gli umori degli due spogliatoi a seconda dell'esito finale del match in vista dell'ultimo scorcio di stagione.

In virtù della regola del gol in trasferta ancora valida per questa edizione di Coppa ma già abolita a partire dalla prossima stagione, l'Inter dovrà necessariamente cercare la vittoria nei 90', oppure sperare nello 0-0 e giocarsela poi ai supplementari. Rimane ancora qualche dubbio di formazione sia per Inzaghi che Pioli, dopo gli allenamenti che le squadre hanno tenuto nella giornata di ieri. I nerazzurri dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo, recuperando de Vrij dal 1' e anche Bastoni dopo i crampi di La Spezia. Stesso discorso per i rossoneri, col dubbio Kessie/Brahim Diaz per il ruolo di trequartista