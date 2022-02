Inter-Milan, finalmente un campo all’altezza: il nuovo look di San Siro

Buone notizie per le protagoniste del Derby di questa sera

Una partita come il Derby di Milano tra Inter e Milan , per rendere al meglio e dare il massimo dello spettacolo, ha bisogno dello scenario migliore possibile. Certamente non quello che era San Siro fino a due settimane fa. I rigori dell'inverno e le tantissime partite ravvicinate avevano infatti devastato il campo, rendendolo praticamente impraticabile. E a soffrirne maggiormente erano proprio squadre tecniche come Inter e Milan. Fortunatamente però, la situazione è stata risolta. Il Derby si giocherà un prato degno di questo nome.

Come riportato da Corriere dello Sport infatti, il campo è stato completamente rifatto. Ci sono voluti in tutto 13 giorni di lavoro, con 20 persone che hanno lavorato praticamente 24 ore su 24, e 500mila euro per riportare agli antichi fasti lo stadio di San Siro in tempo per la stracittadina. Una volta messi in posizione tutti i 714 rotoli che compongono il manto principale, sono stati installati, tramite un apposito macchinario, fili sintetici ogni due centimetri circa, per mantenere il tutto più saldo. Dal 2013 infatti l'erba di San Siro è ibrida, naturale e sintetica.