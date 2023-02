Inter-Milan, Zhang atteso ad Appiano per motivare la squadra

Il presidente nerazzurro vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra

La vigilia di un derby non può essere uguale a quella di tutte le altre partite. La tensione comincia salire sempre di più e il pensiero è fisso alla partita del giorno dopo. L' Inter ha bisogno di un risultato positivo contro il Milan . E per farlo, necessita di compattare tutto l'ambiente.

Unione di intenti e voglia di essere vicino alla squadra che parte direttamente dal presidente Steven Zhang. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron nerazzurro, infatti, è atteso oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, per motivare la squadra e augurare buona fortuna in vista del derby.