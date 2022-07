3-4-1-2, ritorno dei titolari e una novità intrigante: cosa sta preparando Inzaghi per Inter-Monaco

L'appuntamento è per sabato 16 luglio, ore 20.30, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Inter-Monaco sarà la seconda uscita amichevole stagionale per l'Inter di Simone Inzaghi, che segue la vittoria per 1-4 nella prima contro il Lugano. In occasione di questo match, in cui il livello di difficoltà si alzerà, mister Inzaghi sta preparando alcune novità interessanti, frutto soprattutto di un gruppo finalmente al completo. Anche i nazionali infatti, dopo le ferie terminate più tardi, hanno raggiunto il resto dei compagni per il ritiro di Appiano Gentile. Difficile pensare di vederli in campo tutti insieme e per 90 minuti. Molto più probabile, invece, che verrà loro concesso uno spezzone di gara, per poi aumentare il minutaggio nelle prossime amichevoli. Qui di seguito il resoconto de La Gazzetta dello Sport.