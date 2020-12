GdS – Inter, Nainggolan escluso da Conte per scelta tecnica: è rottura definitiva

E’ un segnale di rottura totale quello lanciato da Antonio Conte nei confronti di Radja Nainggolan in vista dell’impegno di questo pomeriggio in campionato contro lo Spezia. Il tecnico leccese, già la scorsa settimana in seguito al successo ottenuto con il Cagliari, aveva fatto un chiaro riferimento al calciatore nelle dichiarazioni del post-partita. Pur senza mai nominarlo direttamente, l’allenatore aveva citato alcuni giocatori che, scaldando la panchina, non gli consentivano ampia scelta nelle rotazioni.

Se come si presume il riferimento era stato rivolto proprio al Ninja, la punizione allo scarso impegno visto in allenamento verrà scontata con l’esclusione ufficiale del match contro lo Spezia. Nainggolan, come specificato da La Gazzetta Sportiva, era rientrato finalmente a disposizione del gruppo dopo aver sofferto per diversi giorni un infortunio muscolare. Nonostante il suo recupero, però, Conte ha preferito comunque escluderlo dal ritiro pre-partita senza convocarlo, per dare un messaggio sicuramente eloquente.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<