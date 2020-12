Che sfortuna per Nagatomo: comico autorete contro il Reims

Episodio sfortunato per Yuto Nagatomo, ex terzino giapponese dell’Inter, ora in forza al Marsiglia, che ha involontariamente scatenato l’ilarità pungente di tutto il web.

Nagatomo infatti, al 21esimo minuto di Marsiglia-Reims, nel tentativo di rinviare un cross, è incespicato goffamente nel pallone, spedendolo nella propria porta di tacco. A redimere parzialmente il ‘samurai bonsai’, ci ha pensato poi Thuavin, che ha ristabilito la parità, risultato poi rimasto fino alla fine del match.