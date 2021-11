Inter-Napoli, rebus attacco e difesa per Inzaghi

Il tecnico non ha ancora scelto l'11 da mandare in campo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport però, è probabile che nemmeno la rifinitura di oggi riesca a sciogliere gli ultimi dubbi di Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli. In difesa forzata la presenza di Ranocchia come perno centrale, visto l'infortunio di De Vrij, con Skriniar e Bastoni ai suoi lati. L'ex capitano però ieri a lavorato a parte con Sanchez e le sue condizioni fisiche restano un punto di domanda. A mali estremi il tecnico potrebbe accentrare Bastoni, con Dimarco sul centro sinistra, anche se uno stravolgimento del genere sarebbe da evitare contro una corazzata come questo Napoli. Confermato in blocco il centrocampo tipo (Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic) con i grandi dubbi in attacco. Per due maglie ci sono 3 giocatori infatti, Lautaro, Dzeko e Correa, ma nessuno è al top della condizione. Probabile comunque che Inzaghi scelga di puntare sul duo argentino, almeno dal primo minuto.