Verso Inter-Napoli, segui la conferenza stampa di Inzaghi

Alle 12.30 il tecnico parla in presentazione della sfida di domani a San Siro

Dopo la lunga - e, per quanto riguarda l'Italia, non certo felice - pausa per le Nazionali, è ora di tornare in campo per le competizioni per club: e l'Inter si rituffa nel campionato con una sfida d'eccezione, a tutta adrenalina. La sfida contro il Napoli dell'ex Spalletti è una gara spartiacque per la stagione dei nerazzurri che - fallito il tentativo di accorciare sul Milan dopo l'1-1 nel derby - hanno ora l'occasione di ridurre il margine sui partenopei, anch'essi primi in classifica insieme ai rossoneri.