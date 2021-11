VIDEO – Quanti ancora infortunati? INTER-NAPOLI: ultimissime probabili formazioni e dove vederla

INTER NEWS - Tutte le informazioni sul match di domani a San SiroCLICCA L'IMMAGINE IN ALTO PER VEDERE IL VIDEO

Il punto con le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Napoli, 13a giornata Serie A 2021 2022. Dove vedere Inter Napoli, analisi tattica e tutte le news. Sosta per le nazionali piuttosto drammatica per i nerazzurri, che sono tornati acciaccati ed infortunati. Indisponibili de Vrij e Sanchez, Bastoni e Dzeko dovrebbero invece farcela almeno per la panchina.