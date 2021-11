Inter-Napoli, Inzaghi: “Felici per la classifica, ma la più importante è tra 3 giorni”

L'analisi del tecnico nerazzurro

"Questa partita era un match chiave per il campionato. La più importante però è tra tre giorni. Io avevo un po' nascosto l'importanza di questa coi ragazzi per la Champions. I ragazzi hanno fatto una gran partita, se la sono meritata. Abbiamo preso un eurogoal e alla fine abbiamo sofferto com'è giusto che sia col Napoli. Avevamo giocatori non al meglio, altri infortunati, Correa ha sentito un fastidio e ho dovuto cambiarlo. Partite così prendi il 3 a 2 e dopo subentra la paura. Venivamo da grandi partite non vinte per un soffio, era normale essere tesi. Le gerarchie per i rigori? Stamattina hanno calciato 3 rigori a testa Lautaro, Calha e Perisic. Quindi gli ho detto di decidere tra di loro".