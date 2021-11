Inter-Napoli, Marotta (DAZN): “Fiducioso per rinnovo Brozovic. Insigne? Siamo attenti alle occasioni”

Le parole del dirigente nerazzurro prima della gara di San Siro

Lorenzo Della Savia

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Napoli, analizzando come al solito il momento nerazzurro, sia a livello societario che tecnico. Queste le sue parole: "Siamo ancora in un fase molto interlocutoria del campionato - ha detto - Conta il risultato ma conta anche la prestazione. Deve essere tale da darci un'autostima e da farci capire che siamo in grado di lottare anche quest'anno per lo Scudetto".

SPALLETTI - "C'è una bella combinazione tra società, squadra e allenatore, credo sia un mix vincente. Sono contento per lui, è un bravo allenatore e ha fatto bene anche con noi. Il calcio è fatto anche di cicli che iniziano e finiscono e da parte mia c'è massima stima per un ottimo professionista".

BROZOVIC - "Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione. Sono fiducioso come lo siamo tutti i noi dirigenti dell'Inter. Sono sicuro che il ragazzo potrà continuare la sua esperienza in questo glorioso club, perché non è facile trovare club che possano dargli quello che l'Inter gli ha dato, considerando anche quello che lui ha dato al club".

INSIGNE - "Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli. Entrare nel merito non è corretto anche perché e nostro diretto avversario di stasera. Situazioni che vanno colte nel momento in cui ci sono le condizioni per farlo".