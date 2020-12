Inter-Napoli, Mentana: “Vittoria con demerito. Nerazzurri salvati da Handanovic, offeso ogni settimana”

Vincere con demerito è il sale del gioco del calcio, è l’evento che rende la mistica del campo e che rende giustizia, semplicemente, a chi segna un gol più dell’altro: non che debba essere una legge universale del calcio, ma il calcio è anche questo. E secondo Enrico Mentana, giornalista, tifoso nerazzurro e direttore del TgLa7, l’Inter, oggi, ha vinto con demerito: salvata, soprattutto, dai miracoli del tanto vituperato Samir Handanovic, decisivo come forse mai in questa stagione.

L’analisi della partita, Mentana, l’affida a un post sul proprio profilo Facebook. Scrive: “Per i fratelli interisti: vittoria importante, ma se siamo sportivi dobbiamo ammettere che non l’abbiamo del tutto meritata, nel gioco il Napoli (soprattutto con un uomo in meno) è stato migliore di noi. Ci ha salvato il nostro grande portiere, che ogni settimana si porta dietro offese e critiche fuori dal mondo, uscito dal quale si è spenta la luce”. Queste le sue parole.

