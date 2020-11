Bastoni stoppa Lewandowski, Barella centrocampista totale: i due interisti dominano in Nazionale

Due colonne portanti della Nazionale di Roberto Mancini, nonostante la giovane età: Alessandro Bastoni e Nicolò Barella hanno collezionato una prova maiuscola nella partita vinta dall’Italia contro la Polonia, figurando fra i migliori negli azzurri. I quotidiani hanno premiato i due giocatori dell’Inter, assegnando voti alti ed esaltandone le prestazioni.

BASTONI

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Il futuro adesso. Giocate da veterano contro Lewandowski, un po’ giù ma sempre il boss. Non perde un colpo e si permette l’impostazione. Difficile che torni all’Under 21.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Alza la testa e lancia. Ha debuttato mercoledì scorso in Nazionale, ma di fronte a Lewandowski gioca con l’autorevolezza di un vecchio. Per toglierselo dai piedi, il vice Scarpa d’Oro lo stende con una gomitata che meriterebbe il rosso.

TUTTOSPORT 7 – Si appiccica a Lewandowski e non lo molla mai, al punto di rimediare una micidiale gomitata al volto. Si disimpegna sempre con grande sicurezza.

BARELLA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Ma che giocatore è diventato Barella. Centrocampista totale sempre faccia alla porta, sempre in raddoppio, lo vedi in attacco e poi a difendere. Peccato l’imprecisione al tiro.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 -È ovunque, con forza, tecnica e intelligenza. Lo trovi ad impostare l’azione, a rifinirla e a concluderla. Ha dinamismo che i polacchi non riescono a controllare.

TUTTOSPORT 7 – Lavora praticamente da trequartista a ridosso della linea offensiva. Cerca il tocco per i compagni e prova gli inserimenti, ma si sfianca troppo in un pressing alto spesso non coordinato con quello dei compagni. Il dinamismo, però, non ne risente neanche nell’infuocata difesa.

