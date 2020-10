Inter, sono 16 i nerazzurri convocati con le Nazionali: l’elenco completo

La pausa per le Nazionali, scontato dirlo, in Italia interessa anzitutto per gli impegni dell’Italia: e cioè l’amichevole del prossimo 7 ottobre contro la Moldavia e le due sfide di Nations League, in programma l’11 e il 14 ottobre, rispettivamente contro Polonia e Olanda. Ma all’Inter, i giocatori convocati con le rispettive Nazionali, complessivamente, saranno 16, appartenenti a 11 selezioni diverse. Per l’Italia, risponderanno alla chiamata del ct Roberto Mancini Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio e Stefano Sensi. Per la formazione Under 21, invece, il ct Paolo Nicolato ha chiamato Alessandro Bastoni e Andrea Pinamonti. Ecco l’elenco completo dei nerazzurri convocati con le Nazionali.

Argentina: Lautaro Martinez.

Belgio: Romelu Lukaku.

Cile: Alexis Sanchez, Arturo Vidal.

Croazia: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic.

Danimarca: Christian Eriksen.

Italia: Nicolò Barella, Danilo D’Ambrosio, Stefano Sensi.

Italia Under 21: Alessandro Bastoni, Andrea Pinamonti.

Marocco: Achraf Hakimi.

Olanda: Stefan de Vrij.

Serbia: Aleksandar Kolarov.

Slovacchia: Milan Skriniar.

