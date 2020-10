Sky – Inter, Joao Mario ha detto sì! Pronto il prestito allo Sporting

Molto attiva l’Inter sul fronte delle uscite nell’ultima giornata dedicata al calciomercato. Il club nerazzurro sta mettendo a segno diverse cessioni, partendo da quella di Asamoah che sta rescindendo in questi minuti il proprio contratto interista, arrivando a quella di Joao Mario. Il centrocampista portoghese era letteralmente scomparso dai radar della dirigenza, dal momento che – dopo averne fatto richiesta ufficiale – aveva ottenuto il permesso per non presentarsi ad Appiano Gentile una volta rientrato dal prestito alla Lokomotiv Mosca.

Come riferito da Sky Sport, nelle ultimissime ore è decollata finalmente la trattativa per il suo addio dall’Inter. Il portoghese tornerà infatti allo Sporting CP con la formula del prestito, il club che lo aveva lanciato prima del suo arrivo in Italia e che ha già incassato l’ok del calciatore alla definizione dell’operazione. Ricordiamo che, in virtù della scadenza del mercato portoghese nella giornata di domani, ci sarà tutto il tempo per concludere l’operazione a titolo temporaneo.

