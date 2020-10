Mercato – Nainggolan, Inter e Cagliari non trovano l’accordo. Timido sondaggio Hertha, non si esclude la permanenza

Il lancio è sintetico, e indica probabilmente più una situazione talmente esplorativa che, forse, nemmeno fa notizia: anche se, come è noto, le ultime ore di mercato (ne mancano meno di tre) sono fatte apposta per offrire impensabili ribaltamenti di fronte e far saltare tutti i banchi attorno a cui si ragiona da mesi. La notizia è questa: l’Hertha Berlino, squadra della capitale tedesca, avrebbe messo gli occhi su Radja Nainggolan, in teoria promesso sposo del Cagliari, con cui però non riesce ancora a giungere a un accordo.

A darne notizia è Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, sul quale parla però – testuale – di un “timido sondaggio” da parte della società tedesca. Le difficoltà a trovare un accordo tra il Cagliari e l’Inter per Nainggolan, tuttavia, sono un dato di fatto: ed è su questo dato di fatto che l’Hertha potrebbe costruire la propria offensiva. Peraltro, Sky Sport, negli ultimi minuti, suggerisce per Nainggolan anche la possibilità di permanenza all’Inter, questo sempre per i problemi ad accordarsi tra Inter e Cagliari. Per usare un’espressione cara agli esperti di mercato: le prossime ore saranno decisive. E, l’ultimo giorno di mercato, non può essere altrimenti.

