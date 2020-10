Ufficiale – Inter, cessione in prestito per il giovane Mulattieri: nuova avventura in Olanda

Dopo essere stato acquistato dallo Spezia nell’estate del 2018 con grandissime aspettative, Samuele Mulattieri lascia l’Inter in prestito secco e si trasferisce al Volendam. Il trequartista classe 2000, dopo aver disputato le ultime due stagioni nella Primavera di Armando Madonna, non avrebbe trovato spazio nella prima squadra allenata da Antonio Conte. Così, di comune accordo con la dirigenza nerazzurra, ha optato per la nuova esperienza in Olanda dove cercherà di accumulare esperienza e crescere sotto ogni aspetto.

Mulattieri, uno dei punti di riferimento della formazione giovanile negli ultimi due anni, nasce trequartista ma per caratteristiche è molto duttile e può essere utilizzato sia come esterno che come seconda punta. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter sulla sua cessione: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Samuele Mulattieri alla società FC Volendam: il calciatore classe 2000 si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2021”.

