UFFICIALE – Inter, Lorenzo Pirola ceduto al Monza: la formula del trasferimento

Era uno dei tasselli che mancavano a completare il mercato in uscita dell’Inter: ora i nerazzurri hanno sistemato anche questa situazione. Lorenzo Pirola, difensore nerazzurro classe 2002, è stato ceduto in prestito al Monza sino al 30 giugno 2021. A darne l’annuncio è un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Inter, quasi in contemporanea con l’annuncio ufficiale dato anche dal portale del Monza.

Il calciatore, nell’ultimo periodo, ha giocato prevalentemente con la Primavera dell’Inter, esordendo però anche in prima squadra, lo scorso 16 luglio, giocando undici minuti nel corso di SPAL-Inter 0-4. Ora questa nuova esperienza in prestito, per farsi le ossa in Cadetteria e tornare, la prossima estate, a disposizione dei nerazzurri.

