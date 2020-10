Mercato – Inter, Gervinho si complica. Nainggolan vicino alla permanenza

L’affare tra Inter e Parma sull’ipotesi di uno scambio di prestiti tra Gervinho e Pinamonti sta per saltare definitivamente. Nonostante l’insistenza degli agenti dei due calciatori a portare avanti la trattativa, i tempi molto ristretti difficilmente consentiranno di andare oltre. Come riferito da Sky Sport, a causa della chiusura del calciomercato alle ore 20.00, l’affare è destinato a rimanere soltanto un’idea e non verrà concretizzato.

Sul fronte Radja Nainggolan, invece, si va verso la permanenza del centrocampista belga a Milano. Nonostante l’accordo tra il Ninja e il Cagliari fosse stato già raggiunto da tempo, i due club ad oggi non hanno trovato alcuna intesa sulla cessione. Ricordiamo che l’Inter si sarebbe liberata del ragazzo solamente a fronte di un’offerta a titolo definitivo, in linea con la valutazione del club per il cartellino di oltre 10 milioni di euro.

