Dalla vigilia del Derby a Brozovic: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Ci siamo, è la vigilia del Derby. É la vigilia di Milan-Inter, un match che non ha bisogno di presentazioni. É stata giornata di conferenza stampa e di probabili formazioni ma ci sono anche dei piccolo aggiornamenti sul fronte rinnovo Brozovic: una trattativa che sembra essere davvero difficile.

LE PAROLE DI INZAGHI - Come di consueto, il tecnico nerazzurro ha presentato la partita di domani rispondendo alle domande dei giornalisti. Ecco alcuni degli estratti più importanti:

"Domani abbiamo una grandissima occasione - ha detto - Si conclude un ciclo di 7 partite dove siamo partiti male ma dove poi abbiamo fatto sei vittorie e un pareggio che ci hanno dato ottime indicazioni. Domani rimane fondamentale fare risultato".

"E' il mio primo derby qui a Milano, c'è una grandissima voglia che arrivi questa partita., L'avvicinamento è stato diverso perché siamo tornati giovedì dalla trasferta europea. Però i tifosi aspettano questa partite c'è grandissimo entusiasmo. Abbiamo dei grandi tifosi che ci seguono sempre in massa e sono venuti anche in trasferta per non lasciarci mai soli".

"Rinnovi? Normale che da allenatore fanno piacere, ho la fortuna di avere una proprietà e dei dirigenti sempre presenti col loro sostegno. Quest'estate dovevamo fare uscite importanti ma la società allo stesso tempo mi è stata molto vicina, abbiamo fatto acquisti importanti e adesso questi rinnovi fanno capire che c'è un progetto, che l'Inter va avanti, c'è un progetto e dei dirigenti che cercano di sostenerlo. Sono tranquillo, mi concentro sul campo".

LE PROBABILI DEL DERBY - In vista del Derby le scelte di Inzaghi sono quasi "obbligate". Sfruttando anche la sosta imminente infatti, l'ex mister della Lazio manderà in campo l'11 tipo, se non per qualche piccola possibile modifica.

Davanti ad Handanovic prenderanno posto come al solito Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre a centrocampo in 4 giocatori su 5 sono sicuri di una maglia da titolare: Darmian, Barella, Brozovic e Perisic. L'unico ballottaggio rimane quello tra Vidal e Calhnoglu, con il turco leggermente favorito. In attacco, ovviamente, la coppia Dzeko-Lautaro. Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Toure'; Tonali, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

All. Inzaghi

LE ULTIME SU BROZOVIC - Una frase per riassumere la questione Brozovic: "Oggi distanza, ma un incontro potrebbe eliminare il pessimismo". Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo e tifoso dell'Inter, sull'edizione odierna di Libero, infatti, fa il punto della situazione sul rinnovo di Brozovic con i nerazzurri: "Brozovic è in scadenza e chiede un ingaggio oltre i 6 milioni, l'Inter non può accontentarlo e ragiona su cifre assai più 'morbide' (5 milioni a salire) - scrive Biasin - L'intesa pare lontana. La sensazione? Ci vorrà un po' di tempo ma alla fine un incastro si troverà".

ONANA CONVOCATO - André Onana, probabilissimo futuro portiere dell'Inter da giugno, torna a vedere la luce. Squalificato dal febbraio scorso infatti, l'estremo difensore camerunense è finalmente tornato nella lista dei convocati dell'Ajax. Onana poi è stato convocato anche dalla nazionale del Camerun per la Coppa d'Africa. Ottime notizie quindi: il ragazzo potrebbe approdare all'Inter in una condizione fisica molto migliore di quanto preventivato.