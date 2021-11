GdS – É il giorno del Derby! Le probabili scelte di Inzaghi: nessun dubbio

Dzeko-Lautaro in attacco, Calhanoglu vince il ballottaggio a centrocampo

Ci siamo, è arrivato il giorno. Stasera alle 20.45 scenderanno in campo Milan e Inter per il derby numero 300. La cornice, finalmente, sarà degna della stracittadina (57mila spettatori, San Siro sold-out). Da una parte e dell'altra i dubbi sono ormai pochi : Inzaghi opta per il 3-5-2 con il classico undici. Calhanoglu, infatti, dovrebbe vincere il ballottaggio con Vidal. Nelle altre zolle di campo, invece, ci sono soltanto certezze.