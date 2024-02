L’allenamento di oggi ad Appiano Gentile ha rivisto Frattesi lavorare in gruppo, ma c’era una nuova assenza oltre a quelle di Francesco Acerbi (risentimento al soleo della coscia destra) e Juan Cuadrado (operato al tendine d’Achille, rientro previsto ad aprile).

Non era con il gruppo infatti il secondo portiere Emil Audero, il quale è rimasto a casa in seguito ad un attacco influenzale. Da valutare, dunque, la sua convocazione in vista di Inter-Salernitana, gara valida per la 25a giornata di Serie A nella quale comunque l’ex Sampdoria sarebbe andato molto probabilmente in panchina dietro il titolare Yann Sommer.