Oggi la dirigenza incontra Inzaghi: “Si parlerà soprattutto di una cosa”

Dopo la bruciante sconfitta nel derby e il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi ai giocatori, oggi ad Appiano Gentile riprenderanno gli allenamenti. Nel mirino c’è la trasferta di sabato contro l’Udinese, ma ovviamente si tornerà a parlare anche di cosa non è andato domenica sera, quando l’Inter ha meritatamente perso contro il Milan.

Lo farà Inzaghi con la squadra, ma accadrà lo stesso anche fra la dirigenza nerazzurra e il tecnico. Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla Pinetina ci saranno tutti i dirigenti operativi: il presidente e amministratore delegato sport Giuseppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti.

Si tratterà di un confronto necessario per analizzare quanto accaduto nel derby, ma senza drammatizzare l’accaduto. Ci sarà occasione, però, di soffermarsi sui risultati di questo inizio stagione e anche sulla gestione di Inzaghi. E il tema principale sarà soprattutto il turnover: i dirigenti sono convinti di aver costruito una rosa profonda per essere competitivi sia in Italia che in Europa ruotando gli uomini. Al momento, tuttavia, l’Inter sembra pagare il doppio impegno, come dimostrano i due pareggi e la sconfitta incassate in una settimana contro Monza, Manchester City e Milan.