Brutte notizie per la Nazionale di Luciano Spalletti e per l’Inter. Nella giornata di oggi l’interista Alessandro Bastoni, convocato dagli Azzurri in vista delle decisive sfide contro Macedonia e Ucraina, si è fermato a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Domani mattina sono in programma accertamenti strumentali.

In base agli esami di domani sarà possibile l’entità del problema riscontrato dal difensore nerazzurro e, dunque, gli eventuali tempi di recupero. Ricordando che subito dopo la sosta un delicatissimo Juventus-Inter apre un ciclo di fuoco per l’Inter che ha già Pavard ai box e fa i conti con i problemi di Cuadrado. Domani il quadro sarà più chiaro, ma è praticamente certo intanto che Bastoni salterà la prima delle due gare azzurre, quella contro la Macedonia.