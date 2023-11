Turchia, Calhanoglu non si è allenato: le ultime sulle sue condizioni

Dopo il problema muscolare di Alessandro Bastoni, c’è un’altra notizia che preoccupa il mondo Inter: Hakan Calhanoglu non ha preso parte all’allenamento odierno con la Turchia, della quale è capitano.

Il centrocampista nerazzurro, come comunicato la Federazione turca, ha una sindrome influenzale e nello specifico viene riportata una “infezione alle vie respiratorie superiori”. Venerdì la squadra partirà per la Germania in vista dell’amichevole a Berlino di sabato sera: da valutare se Calhanoglu farà parte della spedizione. L’altro impegno dei turchi è previsto in Galles, martedì.

Il giocatore è dunque in dubbio per il primo impegno, ma è difficile che venga rispedito a Milano. Tuttavia, Inzaghi e il suo staff si augurano che il ct Vincenzo Montella utilizzi la massima precauzione, visto che la Turchia ha già ottenuto la qualificazione matematica a Euro 2024.