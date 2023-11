L’Arabia Saudita, dopo l’ultimo mercato estivo da assoluta protagonista, non ha alcuna intenzione di fermarsi e, a quanto pare, c’è ancora un giocatore dell’Inter nelle mire espansionistiche della Saudi Pro League.

A luglio fu Marcelo Brozovic, adesso tocca a Henrikh Mkhitaryan. Secondo Tuttomercatoweb, dal Medio Oriente sarebbe arrivata un’offerta folle all’armeno: biennale da 15 milioni netti a stagione. L’armeno, che ha il contratto in scadenza con l’Inter il prossimo 30 giugno, vuole adesso riflettere sul futuro.

Il club nerazzurro ha pronta una proposta per un rinnovo alle stesse cifre di quelle attuali: 3,8 milioni netti a stagione. Ci sarebbe soltanto da definire la durata: annuale con opzione per il secondo anno, oppure biennale, come preferirebbe il centrocampista. Ma le offerte dall’Arabia, come sappiamo, sono in grado di far saltare il banco. L’ultima parola spetterà a Mkhitaryan. Se dovesse scegliere il Medio Oriente, l’Inter punterebbe con decisione Zielinski, uno dei quattro possibili colpi a zero.